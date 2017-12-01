"Прогибаются, как могут": в "ЛНР" не комментируют появление российских флагов на админзданиях в Луганске

Во временно оккупированном Луганске после побега бывшего главаря террористов Игоря Плотницкого на зданиях так называемых райотделов полиции и бывшего областного "МВД" появились российские флаги.

По словам очевидцев, ранее там находились только флаги террористической организации "ЛНР", передает LIGA.net, ссылаясь на собственные источники.

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"Триколоры разместили рядом с флагами "ЛНР." Никто не делал на местных телеканалах никаких официальных заявлений", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Российские СМИ сообщают, что размещение флагов - это самодеятельная инициатива, которая не была санкционирована Москвой.

Отвечая на вопрос, как местные жители отреагировали на появление российских флагов, Сергей сказал: "Вы думаете, это может удивить после весны 2014 года?! Все понятно, тут, на местах они (главари боевиков, - ред.) прогибаются, как могут".