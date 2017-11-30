Боевики в Донецке провели облаву на своих соратников – ИС
10:55, 30 ноября 2017Война
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Было задержано несколько боевиков, в основном - из разных «тыловых» структурных подразделений.
REUTERS
В «ДНР» проводят меры по борьбе с пьянством и нарушениями общественного порядка и дисциплины.
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Как сообщает «Информационное сопротивление», в Киевском районе оккупированного Донецка так называемый «комендантский полк» провел облаву на «военнослужащих, нарушающих правила общественного порядка, распивающих спиртные напитки и т.д.».
Задержано несколько боевиков, в основном - из разных «тыловых» структурных подразделений. По результатам облавы командование «1-го АК ДНР» готовит разгромный приказ «по войскам», с целью повысить уровень «воинской дисциплины».
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