Ситуация на Донбассе является угрозой для стран Запада - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден, что ситуация на востоке Украины является угрозой всему западному миру и сигналом для других стран.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, об этом Полторак заявил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.

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«Ситуация на востоке Украины - это угроза всему западному миру, поэтому противостояние информационным вызовам не лозунгами, а действиями является эффективным и результативным, мы должны совместно противостоять информационным вызовам», - сказал Полторак, подчеркнув, что конфликт на Донбассе является сигналом для других стран, как может развиваться ситуация.

В свою очередь президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заверил в продолжении поддержки и помощи Украине.

«Можете надеяться на нашу мощную поддержку. Мир должен понимать, что это не чисто украинско-российский конфликт, а мировая угроза. Если Украина защитит свои границы, то она обеспечит этим стабильность в регионе», - отметил Чолий.