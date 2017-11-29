Ситуация на Донбассе является угрозой для стран Запада - Полторак
Полторак подчеркнул, что конфликт на Донбассе является сигналом для других стран, как может развиваться ситуация.
Министр обороны Украины Степан Полторак убежден, что ситуация на востоке Украины является угрозой всему западному миру и сигналом для других стран.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, об этом Полторак заявил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.
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«Ситуация на востоке Украины - это угроза всему западному миру, поэтому противостояние информационным вызовам не лозунгами, а действиями является эффективным и результативным, мы должны совместно противостоять информационным вызовам», - сказал Полторак, подчеркнув, что конфликт на Донбассе является сигналом для других стран, как может развиваться ситуация.
В свою очередь президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заверил в продолжении поддержки и помощи Украине.
«Можете надеяться на нашу мощную поддержку. Мир должен понимать, что это не чисто украинско-российский конфликт, а мировая угроза. Если Украина защитит свои границы, то она обеспечит этим стабильность в регионе», - отметил Чолий.