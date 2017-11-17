Вчера ВСУ почти на каждый обстрел со стороны боевиков отвечали прицельным огнем – штаб

Оперативная обстановка в районе проведения АТО несколько усложнилась. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.

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Так, на Луганском направлении эпицентром боевого противостояния стала Светлодарска дуга. Враг, с небольшими перерывами, около трех часов обстреливал наши оборонительные укрепления из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганскому. Всего было выпущено более 90 мин. "Украинские воины почти на каждый обстрел отвечали прицельным огнем. Также вечером под обстрелы из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Макарова. Провоцировал наших воинов противник из стрелкового оружия в районе Крымского", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На Донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Грубо нарушая Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного. Из 120 - мм миномета бил по защитникам Павлополя и Широкино. Наши позиции в пригороде Авдеевки боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под гранатометний огонь попали опорные пункты сил АТО возле Новотроицкого, а под конец суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Старогнатовки.

В общем, за минувшие сутки оккупанты 22 раза нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника.

В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.