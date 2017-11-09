Грузинские парламентарии воочию увидели последствия агрессии РФ на Донбассе (фото)

Делегация группы по межпарламентскому сотрудничеству с Украиной парламента Грузии посетила зону проведения антитеррористической операции.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, вместе с украинскими депутатами грузинские парламентарии осмотрели разрушенные в результате обстрелов российскими наемниками жилые кварталы населенного пункта Широкино, посетили место под Волновахой, где в 2015 году террористы обстреляли из российских «Градов» пассажиров автобуса.

Читайте такжеНазначен новый командующий сил АТО: им стал генерал с огромным боевым опытом

Также депутаты посетили контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» и почтили память погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины возле памятника Героям Украины в селе Благодатное.

Как заявил председатель группы по межпарламентскому сотрудничеству парламента Грузии Георгий Мосидзе, они приехали, что «в очередной раз продемонстрировать поддержку украинского народа в войне, вызванной российской агрессией».

По словам посла Грузии в Украине Гелы Думбадзе, грузинский и украинский сценарии российской агрессии очень похожи, поэтому их нужно досконально изучать, анализировать, чтобы в будущем предотвратить повторение.