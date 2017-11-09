Сутки в АТО: 19 вражеских обстрелов, наиболее напряженная обстановка была на Луганском направлении

В конце прошлых суток ситуация в зоне АТО существенно не изменилась. Противник не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, применяя минометы и весь спектр пехотного вооружения. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба АТО.

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"Так, на Приморском направлении во второй половине дня российско-оккупационные группировки в течение 30 минут били из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по защитникам Павлополя", - говорится в сообщении.

А на подступах к Донецку боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку от Зайцево. Однако наиболее горячо вечером было на Луганском направлении. Здесь оккупанты из пехотного вооружения обстреливали опорные пункты украинских военных возле Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. В результате одного из этих обстрелов около 18 часов был ранен военнослужащий сил АТО, еще один получил боевую травму.

Всего за прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Огнем в ответ украинские войска 13 раз жестко подавляли активность противника. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое ранены, один получил боевую травму.