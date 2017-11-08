В ООН предупредили о возможной гуманитарной катастрофе на Донбассе из-за боевых действий

Координатор системы Организации Объединенных Наций и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Нил Вокер обеспокоен, что постоянные обстрелы объектов инфраструктуры на Донбассе, и в частности двух фильтровальных станций, могут оставить 1,1 миллиона человек, проживающих вдоль линии соприкосновения, без водоснабжения и отопления.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ООН в Украине.

Отмечается, что ООН глубоко обеспокоена недавней активизацией боевых действий вблизи объектов инфраструктуры, в частности, объектов водо-, электро- и газоснабжения в Донецкой области.

«С приближением зимы перебои в основных услугах, таких как водоснабжение и отопление, в условиях снижения температуры могут привести к существенным последствиям для миллионов украинцев», - говорится в заявлении Вокера.

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«Сегодня доступность чистой воды для 1,1 миллиона человек с обеих сторон от 459-километровой линии разграничения, разделяющей восточную часть Украины, оказалась на грани (срыва - УНИАН). В течение последних шести дней Донецкая фильтровальная станция (ДФС) попадала под обстрелы в течение трех ночей подряд. Верхнекальмиусская фильтровальная станция (ВФС) была обстреляна более 12 раз за одну ночь. Водоснабжение продолжается только благодаря мужеству мужчин и женщин, которые рискуют жизнью, работая в компании «Вода Донбасса», - отметил Вокер.

В связи с этим сказано, что в условиях обострения боевых действий неподалёку от гражданской инфраструктуры риск значительного ухудшения гуманитарного кризиса на пороге Европы. Координатор системы ООН в Украине убежден, что без устойчивого водоснабжения системы отопления остановятся, а состояние здоровья людей будет ухудшаться. Дети, старики, женщины и люди с особыми потребностями будут вынуждены покинуть свои дома в поисках тепла и убежища.

Кроме того, отмечается, что ООН чрезвычайно обеспокоена возможным выбросом опасного хлоргаза, хранящегося на обеих фильтровальных станциях. Если хотя бы один 900-килограммовый газовый контейнер пострадает, все, кто находится в пределах 200 метров, могут получить смертельную дозу ядовитого газа.

«Я напоминаю всем сторонам конфликта об их обязательствах уважать гражданскую инфраструктуру и защиту гражданских лиц. Любой преднамеренный срыв доступа к водоснабжению надлежащего качества или критических систем отопления является нарушением международного гуманитарного права», - подчеркнул Вокер.

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«Сегодня мы наблюдаем постоянное непропорциональное влияние кризиса на украинцев. Конфликт продолжает влиять на наиболее уязвимых, ограничивая их в доступе к самым необходимым потребностям, и самое важное - защиты и безопасности. В условиях затяжного кризиса миллионы семей оказались в ловушке активных боевых действий, а переселившиеся люди, теряют надежду на будущее», - добавил он.

«В связи с этим я призываю стороны конфликта придерживаться своей ответственности в обеспечении доступа гуманитарных организаций для предоставления критических услуг наиболее уязвимым украинцам, которые пострадали и были перемещены в результате конфликта, продолжающегося уже четвертый год», - подытожил координатор системы ООН в Украине.