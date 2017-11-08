США призвали Россию ввести настоящий режим прекращения огня на Донбассе

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию ввести настоящий режим прекращения огня на Донбассе после обстрелов Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций.

Как говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США, об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт.

Она обратила внимание на то, что на востоке Украины в последние дни две фильтровальные станции попали под обстрел.

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По ее словам, эти обстрелы считаются особенно опасными, так как некоторые снаряды упали очень близко, в 50 метрах от объектов, где хранятся резервуары с газообразным хлором.

«Поражение цистерн могло повлечь серьезную катастрофу, отравление людей на станции и возможно, даже тех, кто живет в ближайших городах, а также разрушение системы снабжения чистой питьевой воды в районе», - подчеркнула Науэрт.

«Минские соглашения призывают к полному прекращению огня вдоль линии соприкосновения, к режиму прекращения огня, которого управляемые Россией силы никогда не соблюдали. Мы призываем управляемые Россией силы ввести настоящий режим прекращения огня и особенно прекратить обстрелы фильтровальных станций и отвести тяжелое вооружение на согласованные расстояния. Мы также настоятельно призываем Украину продемонстрировать сдержанность и делать все возможное для выполнения Минских соглашений», - заявила пресс-секретарь Госдепаратмента США.