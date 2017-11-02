На Донбассе поймали диверсанта террористов "ДНР", который пытался взорвать подстанцию (фото)

В Покровском районе Донецкой области сотрудники СБУ задержали диверсанта террористической организации «ДНР», когда тот пытался заложить взрывчатку на объекте инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Правоохранители установили, что по указанию кураторов из ГУ Генштаба Минобороны РФ представители так называемого «МГБ ЛНР» подобрали для осуществления террористического акта жителя Краматорска. С мужчиной были проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и проведен соответствующий инструктаж», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецкой области возле Майорского женщина подорвалась на растяжке

Известно, что диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения АТО. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник осуществил предварительный осмотр территории объекта, и его задержали во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 килограмма тротила. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, ответственным за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша назвали боевика по прозвищу "Ленин". Он руководит Центром специальных операций так называемого "МГБ ДНР", созданного под кураторством российских спецслужб.