Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел насосной станции, подающей воду в Мариуполь - Хуг

Сегодня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали обстрел насосной станции, которая, в том числе, подает воду в Мариуполь.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в Донецке на брифинге, видеозапись которого размещена на странице СММ в Facebook.

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По его словам, насосная станция в населенном пункте Васильевка подает воду на пять фильтровальных станций, в том числе, и в Мариуполь.

"Когда мы находились на территории этой станции, сегодня было зафиксировано попадание. Мы видели также и следы прошлых попаданий на этой станции", - заявил Хуг.

Он добавил, что три фильтровальных станции из пяти имеют собственные водохранилища и смогут некоторое время работать в автономном режиме, а две в случае повреждения насосной станции в Васильевке остановятся сразу.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство иностранных дел Украины в связи с обострением ситуации на Донбассе в очередной раз призвало международное сообщество усилить давление на РФ для прекращения агрессии российских гибридных войск.

"Требуем от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, которые увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять собственные обязательства по Минским договоренностям. Ожидаем от международного сообщества, в том числе наших партнеров, которые вовлечены в процесс мирного урегулирования, четкой реакции в ответ на агрессивные действия российских гибридных войск на Донбассе и усиления давления на РФ с целью их немедленного прекращения", - призвали в МИД.