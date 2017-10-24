В зоне проведения АТО погибли четверо украинских бойцов - штаб

В зоне проведения АТО сегодня погибли четверо украинских бойцов. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении сказано, что от начала суток в зоне АТО «огневая активность российско-оккупационных группировок была незначительной. В то же время даже небольшое количество обстрелов украинских позиций привела к потерям среди наших воинов».

«Так, на Донецком направлении оккупанты из автоматических гранатометов и пулеметов били по опорных пунктах сил АТО неподалеку Верхнеторецкого. Из этого же оружия боевики обстреляли укрепления украинской армии в районе Водяного, что на Приморском направлении. Также сегодня днем под вражеским огнем оказались защитники Марьинки», - говорится в сообщении.

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В пресс-центре отметили, что в результате обстрелов на Мариупольском направлении двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Еще двое бойцов были ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"Кроме того, еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донецком направлении", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН ранее, враг продолжает провокации на Донбассе и пытается занять "серую зону" вблизи поселка Широкино. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"В последнее время ситуация пошла на обострение. Боевики пытаются прокопаться и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам поближе. Если раньше расстояние между нами была километр и больше, то сейчас – 500-600 метров", - рассказывает военнослужащий ВСУ Вадим С. Боец по имени Николай держит оборону под Широкино уже несколько месяцев. За это время пережил немало. Говорит, что боевики совсем обнаглели в последнее время. А перемирие откровенно презирают.