Сутки в АТО: 24 вражеских обстрела, потерь среди военных нет

За минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные группировки 24 раза нарушили перемирие, вследствие боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции, силы АТО 16 раз асимметрично отвечали врагу.

В штабе отметили, что в конце прошлых суток противник продолжил обстреливать украинские позиции. Однако, если днем горячее было на Донецком направлении, то после 18.00 активность врага сместилась на Мариупольское и Луганское направление.

Так, вечером боевики открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и автоматических гранатометов на подступах к Новоалександровке. Также под огонь 120-миллиметрового миномета попал опорный пункт ВСУ недалеко от Катериновки. А из противотанковых гранатометов оккупанты били вблизи Попасной.

На Мариупольском направлении российско-оккупационные группировки дважды обстреливали из 120-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов окрестности Павлополя. Кроме того, вооружение БМП захватчики применяли вблизи Новотроицкого, а автоматические гранатометы - в районе Водяного.

На Донецком направлении вечером противник трижды бил из пехотного вооружения по украинским защитникам недалеко от Зайцево, а также - из крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки.