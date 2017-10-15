Российский актер, стойкий священник и руфер, который поставил на уши всю Москву: журналисты показали лицо войны на Донбассе (видео)

Российский актер Анатолий Пашинин стал бойцом АТО, а херсонский священник Игорь Петренко 52 дня провел в плену боевиков и вернулся домой. А легендарный волонтер Илья Лысенко в одиночку спас сотни жизней в АТО. В свою очередь, Григорий Мустанг поставил на уши всю Москву, а затем пошел против нее воевать на фронт.

Бывшая солистка "Сливки" Алла Мартынюк регулярно ездит на фронт с помощью. Вместо мирной жизни эти люди добровольно выбрали войну, рассказали журналисты "Украинских сенсаций".

Пашинин прямо и последовательно поддерживал Украину со времен Майдана, рискнул своей актерской карьерой и стал изгоем на российской сцене. Он всем доказал, что свобода дороже успеха, оставив РФ.

Когда началась война на Донбассе, известный российский актер помогал украинским бойцам деньгами, ездил на передовую добровольцем, чтобы развлечь солдат. А затем Пашинин стал добровольцем в зоне АТО. Кумир российских зрителей с лейтенанта Доронина стал военным с позывным "Дублер".

Старший брат российского артиста Константин - офицер ВСУ, он воевал под Донецким аэропортом в самые тяжелые дни противостояния. Но после такого решения братьям не дают спокойно жить в России.

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Актриса, певица и модель Алла Мартынюк три года назад стала волонтером. Когда мобилизовали ее брата, она начала ездить в зону АТО, бросив перспективные проекты в Москве.

"Благодаря этому юноше в самый разгар войны Москва стала ненадолго украинской. Советскую звезду на небоскребе на Котельницкой набережной покрасил в такие ненавистные Кремлю цвета руфер Григорий "Мустанг", - говорится в сюжете. Кроме того, он установил еще и сине-желтый флаг. После этого руфер приехал в Украину, где пошел воевать на Донбасс в рядах полка "Азов".

Илья Лысенко в мирной жизни был менеджером, а теперь спасает жизни в зоне АТО. Сегодня он руководит целой спасательной службой, на счету волонтерской скорой - более 9 тысяч выездов, а это сотни спасенных жизней. Они эвакуируют на среднюю дистанцию: с линии фронта в ближайшую больницу.

Защищают Украину на востоке и священники. Игорь Петренко - украинский православный капеллан, которого "ДНРовские" боевики жестоко избили и взяли в плен, где он провел 52 дня.

"Они были без опознавательных знаков, попросили предоставить документы... Я уже начал понимать, что происходит... Там (в подвале, куда его бросили, - УНИАН.) сидели трое представители ВСУ, один доброволец и до 30 "орков", - рассказал капеллан.

Как сообщал УНИАН, российский актер Анатолий Пашинин, который перебрался в Украину, служит добровольцем украинской армии на Донбассе.