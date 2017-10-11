С полуночи на Донбассе наблюдается тенденция к обострению - штаб

Начиная с полуночи, наблюдается тенденция к обострению ситуации на востоке Украины, потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"С полуночи в районе проведения АТО наблюдается тенденция к обострению обстановки. Российско-оккупационные группировки продолжили активно обстреливать украинские позиции на Приморском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

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В частности, отмечается, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики дважды вели огонь по украинским опорным пунктам в районе Авдеевки. Кроме того, стрелковое оружие противник применял на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам.

На Мариупольском направлении враг трижды бил из пулеметов и противотанковых гранатометов в окрестностях Талаковки. Из этого же оружия пророссийские наемники открывали огонь по защитникам Широкино.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие. Украинские военные 8 раз отвечали врагу из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет", - сообщают в штабе.