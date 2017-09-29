Вчера бойцы АТО из-за мощных вражеских обстрелов применили против боевиков бронетехнику - Лысенко

Вчера, 28 сентября, силы антитеррористической операции во время столкновения с боевиками «ДНР» применили бронетехнику на Мариупольском направлении.

Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении вчера на рассвете и во второй половине дня произошли мощные минометные обстрелы противника, во время второго обстрела оккупанты попали в жилые кварталы.

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«Всего боевики выпустили более 30 мин. Также неспокойно было в Березовом, Павлополе и других опорных пунктах. Оккупанты не применяли там тяжелое вооружение. Однако вражеские обстрелы были длительными и мощными, что заставило украинские войска открывать ответный огонь, введя в действие, в том числе, и бронетехнику. В основном противник нарушал "режим тишины" в темное время суток. Всего на Мариупольском направлении вчера произошло 9 вражеских обстрелов", - сообщил Лысенко.

Также он отметил, что на Луганском направлении оккупанты осуществили два обстрела из легкого вооружения в Крымском, они произошли утром и около 17 часов. Украинские военные открывали ответный огонь.

«На Донецком направлении противник нарушил "режим тишины" на участке фронта Авдеевка - Пески. Вооруженные инциденты случались как в светлое, так и в темное время суток. Тяжелое вооружение не применялось. Всего же на Донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов», - сообщил Лысенко.