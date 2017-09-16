Активность боевиков перешла на Луганское направление: ВСУ жестко ответили противнику

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, из Донецкого и Мариупольского активность врага перешла на Луганское направление.

Так, после 18 часов боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. А во время еще 2 минометных обстрелов наших позиций возле этого же поселка выпустили более 60 мин калибра 82 мм.

«Украинские воины жестко ответили противнику. В результате этого противостояния около 23 часов получил ранения один наш защитник», – отмечает штаб АТО.

Также вечером оккупанты выпустили 35 82-миллиметровых мин по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковского.

На Донецком направлении боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов возле Авдеевки. Также под минометным обстрелом противника оказались наши опорные пункты возле Песков. А вражеские гранатометы работали неподалеку Светлодарска.

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На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования из миномета и гранатометов били по нашим позициям возле Водяного.

В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 30 раз нарушили перемирие. 9 раз враг применял минометы калибра 82 мм.

На каждый второй обстрел боевиков силы АТО открывали огонь в ответ. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.