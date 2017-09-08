Боевики держат в заложниках проукраинского журналиста Станислава Васина - Геращенко

Боевики внесли в список заложников взятого в плен журналиста Станислава Асеева (Васина). Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко, пишет «Радио Свобода».

По ее словам, украинская сторона сейчас знает место содержания журналиста.

«Очень трудно шли переговоры, выбивание, по сути, этой информации, что Асеев находится у них. Место его содержания они официально нам не дали – просто подтвердили, что Станислав в них, и он включен в списки на освобождение, которые мы сейчас обсуждаем. Мы знаем место содержания Станислава», – сказала Геращенко.

Читайте такжеБоевики готовятся использовать задержанного журналиста Асеева для получения лжесвидетельств - Тымчук

Она также сообщила, что к Асєвву не допускают родственников и не дают ему права на звонок матери.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики "ДНР" отпустили двух человек, задержанных ранее вместе с журналистом Станиславом Асеевым, они уже находятся на подконтрольной территории Украине. Другие пленники, как и раньше, находятся в так называемом "министерстве госбезопасности ДНР".