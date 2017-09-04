Наблюдательный полет над Украиной проведут представители Швеции, Чехии и Испании

Группа международных наблюдателей, представляющих Швецию, Чехию и Испанию, в течение недели осуществят наблюдательный полет над территорией Украины в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.

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В частности, по сообщению Управления верификации Генштаба ВСУ, группа в составе 15 человек - 9 от Швеции и по три наблюдателя от Чехии и Испании уже прибыли в Борисполь самолетом наблюдения SAAB 340 (OS100) ВВС Швеции.

«Цель мероприятия - выполнение наблюдательного полета над территорией Украины для развития открытости и транспарентности, содействие наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Материалы, полученные во время полета, будут обрабатываться в Швеции. Наблюдательная миссия будет работать в Украине до 8 сентября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдательный полет будет осуществлен в соответствии с планом верификационной деятельности по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями и по решению Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год.