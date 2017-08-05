Президент убежден, что от военных летчиков зависит, будет ли мирное небо в Украине

Президент Петр Порошенко поздравил военных летчиков с профессиональным праздником и заявил, что именно от них во многом зависит, будет ли мирное небо в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время торжеств ко Дню Воздушных сил ВСУ в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

По его словам, Воздушные силы во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил продолжают выполнять боевые задания.

«Экипажи авиационных бригад совместно с боевыми расчетами зенитных, ракетных и радиотехнических подразделений круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны", - отметил глава государства.

Также, по его словам, профессионализм украинских авиаторов отмечается на международном уровне.

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«Мы ускорили изменения в программе подготовки летного состава и сейчас на 50 часов увеличился налет на каждого курсанта, возросли и требования к подготовке пилотов в условиях, приближенных к боевым», - заявил Порошенко.

«Прошлогодние выпускники Харьковского национального университета Воздушных сил не только овладели техникой пилотирования боевыми самолетами МиГ-29 и Су-25, но и осуществили вылеты на боевые задания», - добавил президент.

«Искренне благодарен за безупречную воинскую службу всем, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины и по случаю Дня Воздушных сил ВСУ желаю вам мирного неба. Ведь именно от вас во многом зависит, будет ли оно мирным», - подытожил глава государства.