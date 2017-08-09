Миссия ОБСЕ зафиксировала выстрелы возле насосной станции на Донетчине

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия зафиксировала выстрелы возле насосной станции в селе Васильевка Ясиноватского района Донецкой области, и призвал немедленно прекратить огонь вокруг объектов жизнеобеспечения.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

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Отмечается, что во время мониторинга с использованием БПЛА на насосной станции в Васильевке СММ ОБСЕ слышала 2 очереди и 3 выстрела из стрелкового оружия в радиусе 500 м.

«Необходимо устойчивое прекращение огня вокруг объектов жизнеобеспечения. Немедленно прекратите огонь», - призвал Хуг.