Порошенко анонсировал увеличение выплат военным в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует увеличение денежного содержания военнослужащих в зоне АТО на первой линии обороны - до 10 тыс. грн, на второй линии обороны - до 4,5 тыс. грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время торжеств ко Дню Воздушных сил ВСУ в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

«Принято решение еще увеличить уровень денежного содержания, доплат военнослужащим, выполняющим воинский долг в зоне АТО. Я поручил поднять содержание на первой линии (обороны) до 10 тыс. грн в месяц и повысить содержание на второй линии (обороны) до 4,5 тыс. грн», - заявил Порошенко.

«Это выполнение наших обязательств по приоритетности финансирования ВСУ и обеспечения защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», - добавил президент.

Напомним, Порошенко осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома бригады в городе Васильков на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

По прибытию президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления ВС ВСУ.