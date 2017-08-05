Сутки в зоне АТО: вечером боевики усилили обстрелы, ранены трое военных

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки, 4 августа, боевики 38 раз нарушали перемирие. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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По сообщению, после 18 часов боевики увеличили количество обстрелов позиций украинских военных на Луганском и Донецком направлениях.

По данным штаба, Авдеевская промзона и дальше остается одним из основных эпицентров противостояния. «Там почти всю ночь, с разных направлений, враг вел огонь по украинским укреплениям из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Наши бойцы тоже жестко отвечали боевикам», - говорится в сообщении.

Также этой ночью под вражеским огнем оказались позиции украинской армии в поселке Зайцевое, Каменка и Луганское. А около 23 часов, на подступах к Невельскому, в результате обстрела один военный получил ранения.

На Луганском направлении горячее всего было в районе Новоалександровки, сообщают в штабе. «Здесь в конце суток бандиты 5 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО из разных видов оружия. Кроме того, преступники применяли минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Донца», - отмечают в пресс-службе.

На Мариупольском направлении под гранатометний огонь боевиков попали позиции военных в Лебединском, Широкином. А около 23 часов в результате вражеского обстрела получил осколочное ранение еще один украинский боец.