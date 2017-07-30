Украинских военных под Авдеевкой предупредили о возможном штурме: боевики хотят вернуть прежние позиции - СМИ (видео)

Украинские защитники Авдеевки несколько дней подряд получают информацию о возможном штурме своих позиций силами оккупантов. По их данным, те хотят вернуть себе укрепрайон, который наши военные отбили у врага еще зимой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как рассказал журналистам боец с позывным "Калина", окопы отбили у врага еще зимой, а потом операцию и сам укрепрайон назвали "Орел" в честь погибшего командира операции – Андрея Кизила. Сейчас поблизости есть памятник в его честь. От вещей врага остался здесь шеврон батальона "Восток", который показывает военный.

По словам военных, в последнее время днем на этих позициях тихо, враг окапывается в нескольких сотнях метров возле Ясиноватской развязки. Ночью начинается настоящая война – с применением всего доступного оружия. Защитники украинской земли к этому уже привыкли.

"Сложность ситуации заключается в том, что враг идеально знает местность и все утраченные позиции. Ради собственной жизни ребята нарыли новых траншей – зимой, без единой единицы техники, своими руками", - говорится в статье.