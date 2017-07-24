Донецкая фильтровальная станция вторые сутки остается без электроснабжения
Ремонтники из-за провокаций со стороны боевиков не могут начать работы по восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.
Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие населенные пункты по обе стороны линии разграничения, по состоянию на 7:00 24 июля отсутствует.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ по условиям безопасности работников», – говорится в сообщении.
Читайте такжеНа Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война - Уолкер
Как сообщал УНИАН, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Авдеевку.
Для централизованного водоснабжения города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.
Вчера, 23 июля, ремонтники из-за провокаций со стороны боевиков не смогли начать работы по восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.
Как известно, за время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.