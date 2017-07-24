Донецкая фильтровальная станция вторые сутки остается без электроснабжения

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие населенные пункты по обе стороны линии разграничения, по состоянию на 7:00 24 июля отсутствует.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ по условиям безопасности работников», – говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война - Уолкер

Как сообщал УНИАН, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Авдеевку.

Для централизованного водоснабжения города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.

Вчера, 23 июля, ремонтники из-за провокаций со стороны боевиков не смогли начать работы по восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Как известно, за время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.