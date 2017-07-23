Работы по восстановлению электроснабжения ДФС не начали из-за провокаций боевиков

Ремонтники из-за провокаций со стороны боевиков не могут начать работы по восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«СЦКК: разрешение на выполнение работ получено со стороны Украины и РФ, но осмотр участка не начат. С 8.00 23.07 фиксируются провокации в районе ДФС», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Авдеевку.

Для централизованного водоснабжения города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров.

Как известно, за время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых её работу останавливали.