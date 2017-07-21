США осудили эскалацию насилия на Донбассе
01:54, 21 июля 2017Война
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Госдеп США призвал Россию и подконтрольных ей боевиков прекратить огонь и выполнять Минские соглашения.
Иллюстрация / REUTERS
США осудили очередное обострение ситуации на востоке Украины. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.
Она назвала последние 24 часа стали "самым смертоносным периодом" в зоне АТО в 2017 году. Нойерт отметила, что за минувшие сутки погибли 8 украинских военнослужащих. Пять из них погибли в результате атаки, осуществленной подконтрольными РФ силами.
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Нойерт призвала Россию и подконтрольных ей боевиков прекратить огонь и выполнять Минские соглашения.
Ранее сообщалось, что штаб АТО озвучил подробности боя у Красногоровки, в результате которого ВСУ понесли потери.
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