США осудили эскалацию насилия на Донбассе

США осудили очередное обострение ситуации на востоке Украины. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Она назвала последние 24 часа стали "самым смертоносным периодом" в зоне АТО в 2017 году. Нойерт отметила, что за минувшие сутки погибли 8 украинских военнослужащих. Пять из них погибли в результате атаки, осуществленной подконтрольными РФ силами.

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Нойерт призвала Россию и подконтрольных ей боевиков прекратить огонь и выполнять Минские соглашения.

Ранее сообщалось, что штаб АТО озвучил подробности боя у Красногоровки, в результате которого ВСУ понесли потери.