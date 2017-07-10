С начала суток оккупанты 10 раз нарушили режим перемирия на Донбассе - штаб

С начала суток российско-оккупационные бандформирования на Донбассе 10 раз нарушили режим перемирия, потерь нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

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«Около полуночи незаконные вооруженные формирования из минометов обстреливали наши позиции возле поселка Троицкое на Луганском направлении. А уже в час ночи там же применили 122 миллиметровую артиллерию и крупнокалиберные пулеметы. На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано. Зато, наиболее активно - 6 раз, наемники нарушали перемирие на Мариупольском направлении. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по Павлополю и Широкино. Днем в районе поселков Старый Айдар, Водяное противник применял гранатометы. Всего с начала суток боевики 10 раз нарушили режим перемирия», - сообщает штаб.

По состоянию на 18 часов потерь и ранений среди украинских воинов нет.