На Луганщине задержали главаря одного из бандформирований "ЛНР": отвечал за вооружение из России (фото, видео)

Задержан один из главарей незаконного вооруженного формирования "2-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса народной милиции "ЛНР" на Луганщине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что террорист непосредственно отвечал за боеготовность "подразделения", получение и учет вооружения из Российской Федерации. Также он принимал участие в боевых действиях против сил АТО.

Задержанному объявлено о подозрении по ст. 258-3 УКУ. Он уже общается со следователями, в частности, сообщил о наличии вооружения и техники российского производства в рядах террористов, руководстве НВФ кадровыми российскими военными.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе ликвидирован экс-главарь батальона террористов "Хулиган" Владимир Цвях.