На Донбассе уничтожен экс-главарь батальона террористов "Хулиган"

На Донбассе ликвидирован экс-главарь батальона террористов "Хулиган" Владимир Цвях. На момент уничтожения он уже служил в "народной милиции "ЛНР".

Данную информацию подтвердила РБК так называемая пресс-служба "народной милиции "ЛНР".

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"При каких обстоятельствах он погиб, а также информация о других погибших уточняется", - говорится в сообщении. На момент смерти Цвях служил в рядах "народной милиции "ЛНР" в звании майора.

Ранее о смерти Цвяха на своей странице в Facebook сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин. Он уничтожен "на передовой, вместе с командиром своей разведки", написал журналист.