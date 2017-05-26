На Донбассе уничтожен экс-главарь батальона террористов "Хулиган"
10:25, 26 мая 2017Война
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На момент смерти Цвях служил в рядах "народной милиции "ЛНР" в звании майора.
Цвях ликвидирован на Донбассе / vk.com
На Донбассе ликвидирован экс-главарь батальона террористов "Хулиган" Владимир Цвях. На момент уничтожения он уже служил в "народной милиции "ЛНР".
Данную информацию подтвердила РБК так называемая пресс-служба "народной милиции "ЛНР".
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"При каких обстоятельствах он погиб, а также информация о других погибших уточняется", - говорится в сообщении. На момент смерти Цвях служил в рядах "народной милиции "ЛНР" в звании майора.
Ранее о смерти Цвяха на своей странице в Facebook сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин. Он уничтожен "на передовой, вместе с командиром своей разведки", написал журналист.
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