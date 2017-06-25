С начала суток боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

С начала суток боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО.

«Зато, ни на одну вооруженную провокацию врага украинские защитники сегодня не поддались и огонь не открывали», - говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Отмечается, что российско-террористические бандформирования и дальше не выполняют в полном объеме все обязательства в рамках последних договоренностей относительно соблюдения перемирия.

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«Приморское направление. На этом участке линии разграничения противник открывал огонь по позициям сил АТО один раз - сразу после полуночи бил из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя», - сообщили в штабе.

По данным пресс-центра, на донецком направлении пророссийские вооруженные банды нарушали перемирие дважды. Оба раза - северо-восточнее Авдеевки, в районе населенного пункта Каменка. Около 13 часов боевики осуществили обстрел одного из опорных пунктов сил АТО из стрелкового оружия. А за три часа оккупанты обстреляли там укрепления украинских защитников из 82-мм минометов.

На луганском направлении в настоящее время также зафиксирован лишь один вражеский обстрел. В частности, в полдень оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по воинам сил АТО, которые держат оборону возле поселка Желтое.

«В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий ВС Украины не пострадал», - добавили в штабе.