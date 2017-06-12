В штабе АТО сообщили об обстреле боевиками еще одного поселка на Донеччине

НЗФ ОРДО обстреляли жилые секторы в населенном пункте Жованка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В поселке Жованка (часть Зайцево) в результате обстрела загорелся жилой дом в переулке Арсеньева. Там посекли фасад и выбиты стекла.

На месте обстрелов работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

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"Таким образом, НЗФ ОРДО в очередной раз подтверждают свое игнорирование Минских договоренностей, и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе", - отметили в штабе АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли Ольгинка и Графское в Донецкой области. Около 150 домов остались без электричества.