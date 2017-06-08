Боевики из артиллерии обстреляли Павлополь: трое пограничников контужены
21:18, 08 июня 2017Война
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Сегодня вечером по комендатуре "Сартана" было выпущено более 40 снарядов.
Боевики обстреляли позиции пограничников / Иллюстрация: dpsu.gov.ua
Трое пограничников получили контузии возле Павлополя из-за обстрелов оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян.
Читайте такжеТяжелые сутки на фронте: украинские военные понесли потери (видео)«И снова обстрел. Из артиллерийского оружия и минометов российско-террористические войска обстреляли позиции пограничников возле Павлополя. Всего с 18.30 до 19.00 по комендатуре "Сартана" было выпущено более 40 снарядов. Повреждены здания и частично техника. Личный состав в норме. Трое бойцов получили легкую контузию», - написал он.
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