СМИ: Боевики "ДНР" захватили дом экс-регионала, жестоко убив охранников

Боевики ДНР захватили дом бывшего народного депутата от Партии регионов Артема Щербаня, расположенный в оккупированном поселке Спартак, и убили двух охранников, которых Щербань оставил охранять свое имущество от мародеров.

Об этом сообщают житель Донецка Андрей Мацкул, а также военный корреспондент боевиков "ДНР" Марина Харькова, пишет Четвертая власть.

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По их информации, Артем Щербань (сын бывшего губернатора Донецкой области Владимира Щербаня) оставил свой коттедж в Спартаке после начала боевых действий. Некоторое время назад боевики заселились в коттедж Щербаня, и, обнаружив у охранников не донецкую прописку, забили их до смерти.

"Приехали воины одного героического подразделения, обнаружили у сторожей не донецкую прописку и забили их до смерти. Вот такие дела" - написал Мацкул.

"Сестре погибшего сказали "укрдрг" и отфутболили" - написала в комментариях к посту Мацкула Харькова.

"Сутки мужиков убивали в доме, в котором сами обосновались на жительство. А сколько таких мужиков сидело по подвалам и сгинуло неизвестно где", - написал Мацкул.