Боевики на Донбассе массово увольняются из-за низкой зарплаты - разведка

14:05, 31 мая 2017
Война
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Также причиной увольнений является пренебрежительное отношение "командиров".

Иллюстрация / REUTERS

Из-за низкой зарплаты и неуважительного отношения командиров боевики, которые дислоцируются в Новоазовске Донецкой области, массово пишут рапорты на увольнение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На конец мая этого года в соединениях и частях российских оккупационных войск возросло число военнослужащих, которые подают рапорты на досрочное расторжение контрактов по причине недовольства низким уровнем денежного обеспечения и неуважительным отношением к ним со стороны командиров (кадровых военнослужащих ВС РФ)", - говорится в сообщении.

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По информации разведки, в частности, пытаются уволиться военнослужащие звена “рядовой – сержант”, а также младшие офицеры, в первую очередь те, которые были завербованы из местного населения. В частности, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК 15 военнослужащих из числа указанных категорий подали рапорты на увольнение и, ожидая решения об увольнении, отказываются возвращаться на передовые позиции или выполнять другие задачи, касающиеся выполнения боевых заданий.

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Теги: #разведка#боевик ДНР