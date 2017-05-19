Миссия ОБСЕ заметила 13 "Градов" на оккупированной территории Луганщины

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что заметила 13 реактивных систем залпового огня "Град" на оккупированной территории Луганской области.

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Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 18 мая.

В отчете отмечается, что СММ продолжила проводить мониторинг отвода вооружения, предусмотренного рядом документов, согласованных в Минске, а именно меморандумом, комплексом мер и дополнением к нему.

В частности, в отчете сказано, что в нарушение соответствующих определенных координат и линий отвода вооружения, миссия при помощи беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) заметила 16 мая на неподконтрольной правительству Украины территории 13 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) недалеко от Хрустального (бывший Красный Луч, в 56 км к юго-западу от Луганска).

Отдельно отмечается, что миссия заметила свежие следы, которые, по оценке наблюдателей, были оставлены танками в зоне безопасности, где не должно быть вооружения.

В частности, 16 мая СММ видела шесть таких мест со свежими следами, которые, по мнению наблюдателей, принадлежали танкам Т-72 и Т-64. Эти следы были замечены недалеко от подконтрольной боевикам "ДНР" Макеевки (12 км к северо-востоку от Донецка).

СММ проследовала дальше на восток в сторону подконтрольного боевикам "ДНР" Харцызска (в 26 км к северо-востоку от Донецка), чтобы узнать куда ведут эти следы. Миссия отмечает, что следы от двух танков (Т-64) продолжали тянуться в направлении трассы H21. Следы от танка Т-72 тянулись на юго-восток, а затем на запад недалеко от Иловайска (30 км к юго-востоку от Донецка).

18 мая СММ видела свежие следы от танка Т-64 возле Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка).