Оккупанты 9 мая хотят провести автопробег вдоль линии фронта на Донбассе – ИС

Оккупанты 9 мая планируют провести автопробег вдоль линии фронта на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«Главарями «ДНР» принимаются меры по подготовке к празднованию очередной годовщины Дня Победы на временно оккупированной территории. В частности, 9 мая запланировано проведение автопробега вдоль линии фронта, который будет проведен с целью «поднятия боевого духа армии ДНР». В указанном мероприятии планируется использовать около 60 военных автомобилей, в том числе российской военной техники, которая в настоящий момент дислоцируется в Ростовской области», - отметил Тымчук.