Минобороны подтвердило гибель двух и ранение четырех военных в зоне АТО за минувшие сутки
14:05, 30 апреля 2017Война
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За прошедшие сутки ВСУ понесли потери.
Ситуация в зоне АТО обострилась / Фото УНИАН
Министерство обороны Украины подтвердило гибель двоих и ранение еще четырех военных в зоне АТО за минувшие сутки.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки, к большому сожалению, мы имеем потери – двое украинских военнослужащих погибли, еще четверо наших бойцов получили ранения. Мы выражаем соболезнования родным и близким воинов, которые погибли за Украину», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки боевики осуществили 54 обстрела позиций сил АТО, при этом двое украинских воинов погибли, а четверо были ранены.
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