В штаб-квартире НАТО открылась украинская фотовыставка "Дети в войне" (фоторепортаж)

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе открылась фотовыставка «Дети в войне».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, выставку открыли с украинской стороны вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, со стороны Альянса - помощник генерального секретаря по вопросам публичной дипломатии, посол Тачан Ильдем.

Проект был реализован Балто-Черноморской конфедерацией по безопасности при поддержке «Энергоатома».

Во время вступительного слова Климпуш-Цинцадзе сообщила, что за время войны на Донбассе погибли более 200 детей, а ранения получили свыше 500 детей.

«Российская агрессия повлияла на каждого восьмого ребенка Украины, более того, 250 тысяч детей - среди внутренне перемещенных лиц, примерно 50 тыс. детей не имеют доступа к образованию, потому что школы были разрушены или не открывались из-за ситуации в сфере безопасности. Но это не о статистике или цифрах, а об уникальной жизни детей», - сказала она.

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Вице-премьер также отметила, что в Украине «никогда не думали, что будем иметь дело с гуманитарным разминированием». «Но, к сожалению, именно взрывные устройства являются причиной самого большого количества смертей и ранений, которые получают дети. Поэтому мы очень благодарны НАТО, которая готова нам помочь с гуманитарным разминированием», - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Она также считает, что эта выставка «имеет символическое значение». «За последние месяцы война и агрессия РФ в Украине не получает внимания первых страниц в средствах массовой информации. Мы надеемся, что это будет напоминать международному сообществу, против чего мы стоим», - подчеркнула вице-премьер.

Помощник генсека НАТО также констатировал, что такие выставки «напоминают нам, что мы не должны забывать о детях». «Это они будут иметь дело в будущем с тем, что происходит сегодня. Мы, как международное сообщество, должны сделать все возможное, чтобы помочь принести мир и стабильность в зону конфликта», - сказал Ильдем.

Директор конфедерации Елена Прокопенко в комментарии УНИАН, говоря о важности этой выставки в штаб-квартире НАТО, сказала: «Ребенок должен иметь детство, но война у них это отняла. Есть дети, которые не знают ничего, кроме войны. Эта война имеет детские лица, а поэтому важно, чтобы тот, кто увидит выставку, запечатлел в памяти взрослые глаза детей».