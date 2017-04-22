Электроснабжение ДФС восстановлено, Авдеевка остается без света

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, Авдеевка остается обесточенной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.

Отмечается, что восстановлено электроснабжение ДФС. Авдеевка обесточена из-за повреждения в «серой» зоне.

На данный момент известно, что представители России в Совместном центре контроля и координации сторон лишь в понедельник, 24 апреля, предоставят гарантии прекращения огня боевиками для ремонта ЛЭП вблизи Авдеевки. Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Отмечается, что в результате обстрелов оккупационных войск сегодня ночью была частично повреждена линия электропередач «Макеевка - Авдеевский коксохимический завод», ориентировочно - в районе сопредельной территории, что оставило часть Авдеевки без электроснабжения.

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Для возобновления подачи электричества в жилые кварталы города дежурная служба ООО «ДТЭК Высоковольтные сети» переподключила систему энергообеспечения на резервные фазы, что привело к перебоям в работе Донецкой фильтровальной станции и постоянному отключения электропитания в Авдеевке.

Руководство Вооруженных сил Украины и военно-гражданская администрация по состоянию на 10.00 предоставили гарантии безопасности сотрудникам «ДТЭК Высоковольтные сети» для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ.

Однако специалисты не могут начать работы из-за отсутствия аналогичных гарантий со стороны НВФ ОРДО.

«Также следует отметить, что, по данным российской стороны СЦКК, гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены лишь в понедельник, 24 апреля», - сказано в сообщении.

Сейчас Донецкая фильтровальная станция функционирует без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.

«Такими действиями незаконные вооруженные формирования ОРДО очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта, а также ухудшения гуманитарной ситуации в городах Донецкой области», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, также 29 марта в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Электроснабжение Авдеевки из-за постоянных обстрелов боевиков удалось восстановить только 4 апреля.