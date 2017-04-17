Следком РФ обвиняет украинских военных в "похищении" российских "волонтеров" на Донбассе

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по фактам «похищения» украинскими силовиками российских «волонтеров» на Донбассе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

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В СК РФ заявляют, что в декабре 2014 года на блокпосту вблизи поселка Красный партизан в Донецкой области сотрудники украинских спецслужб «совершили похищение 36-летнего гражданина РФ», который «приехал на территорию Донецкой области Украины как волонтер для оказания помощи в восстановлении производства в ДНР». Этот гражданин был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) и впоследствии осужден. Только через 2 года его освободили.

Кроме того, по данным следственного комитета РФ, в апреле 2015 года «вооруженными лицами возле поселка Еленовка Донецкой области Украины были похищены волонтеры российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению «Своих не бросаем», среди которых, в частности, были российские граждане, которые везли из города Луганска в Донецкой области Украины «гуманитарный груз». Они были задержаны по подозрению в совершении преступления, аналогичного вышеуказанному, и впоследствии обменены на украинских военнослужащих.

«По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека). Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что точного списка россиян, задержанных в Украине, нет, но процесс согласования «обмена пленными» идет в рамках и вне рамок Минских соглашений.

22 апреля 2016 года на заседании Совета федерации уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщил, что в Украине предъявлены обвинения более чем 130 россиянам за участие в боях на Донбассе. «По нашим данным, сейчас более 100 российских граждан находятся в тюрьмах (в Украине - УНИАН). Более чем 130 российским гражданам предъявлены обвинения по политическим статьям в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе», - сказал Долгов.

По его словам, в результате «внутриукраинского конфликта» на Донбассе в тюрьме Украины попали сотни граждан России.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что в Украине «пропадают без вести» русские, которые приезжают проведать своих родственников».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.