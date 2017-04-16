В Бахмуте задержали боевика, охранявшего штаб "ДНР"

Правоохранители Бахмута задержали боевика, охранявшего "штаб ДНР" в захваченной прокуратуре. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

В мае 2014 года мужчина вступил в ряды боевиков, ему сразу доверили охрану "штаба ДНР", который располагался в административном здании местной прокуратуры.

"Получив позывной и вооружившись автоматом Калашникова, мужчина осуществлял контроль за зданием. Охраннику "штаба" было разрешено применять оружие в случае нападения на здание солдат ВСУ, а также тех граждан, которые не поддерживали идею "русского мира", - говорится в сообщении полиции.

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При этом денег новобранец за службу не получал, работал "за идею". После того, как главари узнали о том, что наемник имеет водительское удостоверение, он был переведен на должность водителя помощника коменданта "ДНР".

Затем террорист попросил перевести его служить на незаконно установленный блокпост в районе г. Ямполь. На этой должности он осуществлял проверку транспортных средств, документов, а также проводил досмотр граждан. А через месяц он уехал в РФ.

Через несколько месяцев боевик решил вернуться домой, в украинский Бахмут. Там о нем узнали правоохранители. Против боевика открыто уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины, за что грозит до 8 лет лишения свободы.