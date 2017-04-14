В Одессу из АТО доставили 15 раненых бойцов, пятеро – в тяжелом состоянии

22:10, 14 апреля 2017
Война
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Часть военных получили ранения в районе Широкино.

5 бойцов попали в реанимацию / newsru.co.il

В Одессу сегодня доставили группу бойцов, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции. Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, специализированный самолет доставил в Одессу 15 бойцов, пятеро из которых – в тяжелом состоянии.

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С аэродрома машинами «скорой помощи» доставили раненых бойцов в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).

«Пятерых человек поместили в реанимацию», - отметил Танцюра. По его данным, часть военнослужащих получили ранения в районе населенного пункта Широкино.

Волонтеры также сегодня начали сбор средств для приобретения медпрепаратов для прибывших военнослужащих,.

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Теги: #Одесса#АТО#война#волонтеры