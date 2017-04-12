Волонтеры из Ривного испекли около тысячи пасок воинам в зону АТО (фото, видео)
14:17, 12 апреля 2017Общество
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Паски на передовую передадут в воскресенье.
Пасха для бойцов / Фото УНИАН
Тесто месили из 150 килограммов муки, 60 литров молока и двух тысяч яиц. Немало пошло и других ингредиентов.
Но главное, говорят волонтеры-пекари, это чувство благодарности украинским воинам.
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Паски на передовую передадут в воскресенье, чтобы на Пасху бойцы ними полакомились.
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