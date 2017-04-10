Танк Т-64 прошел проверку перед передачей ВСУ (фото, видео)

Танк Т-64, который прибыл на ГП "Харьковский бронетанковый завод" для прохождения регламентного ремонта, прошел полный комплекс работ по восстановлению силовой установки и систем обеспечения ее работы, узлов и агрегатов трансмиссии, комплекса вооружения в том числе и управляемого.

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Одновременно с этим были проведены работы для установления динамической защиты, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

Специалисты завода и представители Минобороны проверили работу Т-64 в различных режимах эксплуатации. Во время проверки было доказано высокое качество работ, а сама машина была передана специалистам завода для проверки вооружения и подготовки ее к тестовых стрельб, после которых машина отправится на завершающий этап испытаний. А отремонтированный и оснащенный полным комплектом защиты Т-64 будет передан в ВСУ.