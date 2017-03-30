Украина не покупает российские боеприпасы - Полторак

Украина не покупает российские боеприпасы, в качестве альтернативы Кабинет министров планирует строительство заводов по производству дефицитных боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Эспрессо.TV.

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"Пока эти предприятия будут строиться, мы планируем закупать боеприпасы у наших партнеров", - добавил он.

Отвечая на вопрос, есть ли среди этих партнеров РФ, Полторак сказал: "Нет. Россия нам боеприпасы не продает".

Ранее "Укроборонпром" опроверг сообщение СМИ об использовании брони российского производства на бронеавтомобили "Дозор-Б".