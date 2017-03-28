Геращенко: на Донбассе среди жителей распространяют мифы о "неграх с оружием" и "американцах из войск НАТО"

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что на контрольных пунктах въезда-выезда через линию разграничения на Донбассе среди местных жителей распространяют мифы об участии войск НАТО в боях в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы с (народным депутатом) Марией Ионовой каждые две недели бываем на Донбассе и не бывает ни одной поездки, когда бы мы не заехали на КПВВ. Это очень важно, чтобы осознать, как работают сегодня эти несчастные пропускные пункты и для того, чтобы почувствовать пульс оккупированных территорий, пообщаться с людьми с оккупированных территорий», - заявила она.

«В этих очередях стоят люди, очевидно это специальные люди, которые рассказывают в очередях о том, что они видели на Донбассе – простите за неполиткорректность, но это цитата, – «негров с оружием», «американцев из войск НАТО, которые воюют за Украину. Такие сарафанного радио мифы распространяются ежедневно на КПВВ», - добавила Геращенко.