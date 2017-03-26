Боевики сегодня 46 раз обстреляли позиции сил АТО, четверо военных ранены

За сегодняшний день подразделения российско-террористических войск 46 раз обстреляли позиции украинских войск в зоне АТО, четверо украинских военных ранены.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО, значительное количество обстрелов происходило с использованием тяжелого вооружения.

«На Мариупольском направлении враг стрелял по морским пехотинцам вблизи Водяного из артиллерийских систем калибра 122. Опорные пункты рядом Гнутово и Водяным агрессор обстреливал из минометов 120 и 82 калибра. По защитникам Лебединского били из 120 мм минометов. Танки вели огонь по украинским бойцам в Новотроицком и Широкино, потом к обстрелам здесь добавились снайперы», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении защитников Троицкого враг накрывал огнем из артиллерийских систем 152 калибра, а также из минометов 120 и 82 мм, опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского - из 120 мм минометов. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Верхнеторецкого, Троицкого, Авдеевки и Луганского.

Отмечается, что на Луганском направлении российские оккупанты вели огонь из ПТРК и стрелкового оружия в районе Новозвановки. Сегодня российские оккупанты совершили еще одно преступление против человечности, обстреляв окраину Авдеевки с использованием РСЗО «Град-П». В результате обстрела было повреждено 21 здание. К счастью, обошлось без жертв.

«Украинским воинам пришлось открывать огонь в ответ», - добавили в пресс-центре.