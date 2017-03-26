За сутки боевики на Донбассе совершили 81 обстрел, ранены и травмированы восемь бойцов АТО - штаб

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 81 раз обстреляли позиции украинских войск. Ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по 26 марта 2017 года.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, где враг активно использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Позиции под Водяным и Чермаликом противник накрывал огнем ствольной артиллерии калибра 122 мм, применял пулеметы и гранатометы различных систем. Защитников Широкиного и Павлополя подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Широкиного, Павлополя, Водяного, Талаковки и Красногоровки огонь велся из минометов калибра 82 мм.

Под Новотроицким, Широкиним и Водяным проявляли активность вражеские снайперы. Защитников Широкиного обстреливали с зенитной установки ЗУ-23-2, а Красногоровки – из противотанкового ракетного комплекса. По защитникам Марьинки вел огонь танк.

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На Донецком направлении наибольшую активность враг проявлял под Авдеевкой, Новгородским, Опытным и Троицким. В течение суток позиции наших защитников враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Пески зафиксировано применение врагом стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем противник обстреливал опорные пункты под Невельським и Каменкой.

В Луганской области горячо было под Новозвановкой, где враг применял гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82мм.

Для снижение огневой активности противника подразделения сил АТО открывали огонь в ответ.