В зоне АТО врачи достали из ноги бойца снаряд гранатомета

В зоне АТО военные хирурги совместно с саперами достали из ноги травмированного военнослужащего снаряд гранатомета.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, при подготовке к уничтожению боеприпасов, которые не разорвались, минно-взрывную травму мягких тканей правой ноги получил военнослужащий одной из отдельных механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО.

В ногу военнослужащего попал снаряд ручного противотанкового гранатомета и застрял в ней.

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По словам начальника медицинской части оперативно-тактического группировки «Мариуполь» Ярослава Била, гранатометний снаряд, застряв в ноге военнослужащего, повредил кости пятки и бедра, нанес распространенную рваную огнестрельную рану голени.

«Медперсонал врачебно-сестринской бригады, рискуя собственной жизнью, оказал пострадавшему, который находился в гемотравматичному шоке, первую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Военные хирурги 61 военно-полевого мобильного госпиталя бок-о-бок с саперами, которые прибыли на место происшествия для определения степени безопасности, прооперировали военнослужащего. Медики достали из ноги снаряд, провели хирургическую обработку раны и наложили аппарат внешней фиксации. Для дальнейшего лечения травмированного военнослужащего доставили в военный госпиталь Днепра.

Как сообщал УНИАН ранее, в областные больницы Днепра медики спасают жизнь пятерым раненым в АТО бойцам. Двое бойцов сейчас в крайне тяжелом состоянии. А вот 19-летний военный, который потерял обе ноги, понемногу приходит в себя.