Порошенко назвал блокаду ОРДЛО спецоперацией по выталкиванию "ДНР" и "ЛНР" в Россию

Президент Украины Петр Порошенко считает, что торговая блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей оказалась спецоперацией по выталкиванию оккупированных районов Донбасса в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

"Все более четко кристаллизуется угроза "анархии" и "атаманщины", ярким доказательством этого являются реальные и потенциальные последствия так называемой блокады Донбасса", - сказал он.

"Ее организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара, они грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили обнаженный нерв, но организаторы блокады обманывали общество. Ведь на самом деле это была не блокада ОРДО и ОРЛО. Какая блокада, если там дырка на границе с РФ в сотни километров?" - сетует президент.

"На самом деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса в РФ", - убежден глава государства.

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Как сообщал УНИАН, в январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожное сообщение, по которому из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы.

Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Отмена блокады возможна в случае реализации оккупантами требований Минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, а также возврата захваченных боевиками предприятий.